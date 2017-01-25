В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»
Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити».
Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» – все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.
Выходы из подземного паркинга будут выполнены в виде «Замков Королевы», которые в летнее время могут стать концертными или игровыми площадками, скамейки – в виде чашек-лавочек, беседки – в форме гигантского гриба с гусеницей, а сама площадка будет представлять собой шахматное поле с декоративными шахматными фигурами.
Благоустройство территории ЖК «Граффити» проходит в рамках концепции «Двор-игра», согласно которой все пространство внутри квартала превратится в игровое поле.
Двор второй очереди будет разделен на две части. В одной части двора появится площадка для мини-детского сада на 50 мест с площадками для прогулок и игр. Особенность ее проектировки в том, что в нерабочие часы и в выходные дни ей смогут пользоваться жители домов. На площадке не будет закрытых заборов, а роль ограждения выполнят живые зеленые насаждения и габионы – каркасные конструкции из металлической сетки, заполненные декоративными камнями.
Вторая часть двора будет доступна для общего пользования жителей в любое время. Здесь будут располагаться зоны workout и wi-fi, а также места для спокойного отдыха: столик для чаепития, беседки и розарий. Въезд для автомобилей на территорию двора закрыт.
«Комфортная среда – понятие гораздо более широкое, чем строительство просто квартиры. Наш девиз: «Дом – это не только стены». Поэтому мы очень серьезно относимся к тем вещам, которые наш клиент уже не сможет изменить, и территория общего пользования входит в их число. Мы считаем, что качественное благоустройство территории – это неотъемлемая составляющая комфортной среды, и даже кризисные ситуации не могут для нас этого изменить», – говорит исполнительный директор «Ойкумены» Роман Мирошников.