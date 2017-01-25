В ЖК «Граффити» поселится «Алиса в стране чудес»

Компания «Ойкумена» представила проект детской площадки для второй очереди ЖК «Граффити».

Вдохновением стала сказка Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в стране чудес» – все элементы задекорированы под общую стилистику Английского парка.

ЖК «Граффити»

Выходы из подземного паркинга будут выполнены в виде «Замков Королевы», которые в летнее время могут стать концертными или игровыми площадками, скамейки – в виде чашек-лавочек, беседки – в форме гигантского гриба с гусеницей, а сама площадка будет представлять собой шахматное поле с декоративными шахматными фигурами.

ЖК «Граффити»

Благоустройство территории ЖК «Граффити» проходит в рамках концепции «Двор-игра», согласно которой все пространство внутри квартала превратится в игровое поле.

ЖК «Граффити»

Двор второй очереди будет разделен на две части. В одной части двора появится площадка для мини-детского сада на 50 мест с площадками для прогулок и игр. Особенность ее проектировки в том, что в нерабочие часы и в выходные дни ей смогут пользоваться жители домов. На площадке не будет закрытых заборов, а роль ограждения выполнят живые зеленые насаждения и габионы – каркасные конструкции из металлической сетки, заполненные декоративными камнями.

ЖК «Граффити»

Вторая часть двора будет доступна для общего пользования жителей в любое время. Здесь будут располагаться зоны workout и wi-fi, а также места для спокойного отдыха: столик для чаепития, беседки и розарий. Въезд для автомобилей на территорию двора закрыт.