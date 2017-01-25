Как собрать стадион?

В понедельник министр спорта Виталий Мутко напомнил всем, что уже в апреле "Зенит" проведет первые матчи на новом стадионе на Крестовском острове. "Фонтанка" задумалась: а придет ли туда кто-то? И можно ли как-то спасти ситуацию?

На прошлой неделе в интернете появилась форма опроса, проводимого по заказу ФК "Зенит" среди болельщиков. Предварительные цены на матчи среднего уровня варьируются от 600 рублей (так называемая светло-зеленая категория) до 2700 рублей (пурпурная категория). Понятно, что окончательных цен сейчас не знает никто, но болельщики в социальных сетях называют такой разброс в целом "адекватным". К примеру, билеты на матч Лиги Европы на «Петровском» против "Андерлехта" стоят от 500 до 2000 рублей, 8200 стоит билет в бизнес-клуб.

Это не первый опрос. Как писала «Фонтанка», социологи по заказу «Зенита» уже несколько месяцев работают с разными группами болельщиков.

Последние годы посещаемость домашних матчей "Зенита" стабильно падает. Среди причин называют невразумительную игру времен Андре Виллаш-Боаша и рост требований к комфорту среди обладаталей абонементов: платить в среднем 25 000 за сезонный абонемент на хорошие места и мокнуть под дождем, наблюдая за ничьей с "Мордовией", – согласитесь, это специфический жизненный выбор. Несмотря на то, что "Зенит" Луческу заметно повеселел, инерция продолжает сказываться на посещаемости: на домашние матчи с "Крыльями", "Уфой" и "Маккаби" пришли 17 000, 16 000 и еще раз 16 000, соответственно.

Мы задались вопросом: а пойдут ли избалованные болельщики "Зенита" на стадион, который за 10 лет стройки еще до официальной сдачи превратился в мем? Чтобы успокоить собственную подозрительность, мы обратились за советами к людям, которые разбираются в этом точно лучше нашего.

Что делать на стадионе?

Президент группы компаний NCA Михаил Шурыгин, устраивает концерты с 1998 года, в том числе и в стадионном формате:

"Я не понаслышке знаком со всем происходящим: мы сейчас тщательно изучаем «Крестовский». Мы также хорошо знакомы и с «Петровским», так как и концерты там проводили, и на «Зенит» ходим. «Петровский» не заполнялся обладателями абонементов в первую очередь. Когда на улице минус три, на тебя льет дождь – это не очень приятно, и многие остаются дома, даже имея абонементы.

Генеральный директор СК «Юбилейный» Антон Шантырь, в котором играет БК "Зенит" и собирает аншлаги ХК "Динамо":

"В Санкт-Петербурге есть определенный дефицит на подобные стадионы. Вместе с «Крестовским» таких объектов у нас пять: это еще «Юбилейный», СКК, «СИБУР Арена» и Ледовый дворец. У каждого из них своя целевая аудитория. Ледовый — это большой хоккей и концерты. «Юбилейный» – это различные ледовые мероприятия. И так далее. Мы, например, сейчас стараемся сделать «Юбилейный» многофункциональным стадионом. У нас теперь проходят и баскетбольные матчи. В принципе, все арены сейчас к этому стремятся. То, что «Крестовский» изначально был задуман как многофункциональный стадион, – это его огромный плюс".

Может, концерты?

Неоднократно звучали слова о том, что на новом стадионе помимо футбольных матчей будут проводиться концерты звезд мировой величины – ну а кто еще может собрать аудиторию в несколько десятков тысяч? На "Петровском" 23 июня 1996 года проводился фестиваль "Наполним небо добротой", горели Rammstein (17.02.2002 года) и жгли Red Hot Chilly Peppers (20 июля 2012 года; в тот день защитник "Зенита" Бруно Алвеш сфотографировался в гримерке, а команда организаторов концерта сыграла товарищеский матч с штатом группы на Малой спортивной арене "Петровского") – на всех этих концертах был биток.

Но есть ли столько звезд, которые готовы ехать в Петербург и могут собрать тут огромный стадион?

Михаил Шурыгин, NCA:

"Не стоит сравнивать концерты и футбольные матчи. Вот сейчас пройдут первые мероприятия с участием артистов, и посмотрим на акустические показатели арены. С другой стороны, плохих площадок с точки зрения акустики не бывает. Бывает мало оборудования и плохие звукорежиссеры. Думаю, на «Крестовском» могут проходить концерты уровня U2, AC/DC и The Rolling Stones. Главное, чтобы у него была возможность модификации из большего в меньшее. В первую очередь это будет альтернатива СКК".

Сколько должны стоить билеты?

Михаил Шурыгин, NCA:

"Насколько я в курсе, «Зенит» планирует на новом стадионе ввести очень сильно социально ориентированную билетную программу: будет активная работа со старшим поколением, с детьми, и в целом цены будут сильно отличаться от нынешних. Это во-первых. Во-вторых, у стадиона есть крыша. Я был на «Крестовском» три дня назад: при минус пяти на улице внутри было плюс 15. Это серьезно все меняет. Все это вместе — социальная программа и крыша над головой — вдвое увеличит количество посетителей футбола.

Уверен, что с продажей вип-мест проблем не будет. Они и на «Петровском» все раскупаются. А здесь они совсем другого качества. По остальным местам все будет зависеть от клуба: решит ли он задействовать весь стадион или, например, не задействовать сначала верхний ярус. Если весь стадион, то сразу заполнить все 60 тысяч будет сложно».

Антон Шантырь, СК "Юбилейный":

"Определение стоимости билетов — это большая аналитическая работа. В то же время выручка от билетов не должна являться основной доходной частью спортивного клуба, так как она непредсказуема. Поэтому не думаю, что для «Зенита» было бы рационально повышать цены на билеты. Есть еще сопутствующая история: человек, приходящий на стадион, может вообще прийти бесплатно, зато он здесь покушает, купит атрибутику и в процессе оставит денег больше, чем при покупке билета. Это маркетинг, которым занимаются отдельные структуры в каждом клубе".

Анастасия Шалимова, старший консультант PwC в России, по просьбе "Фонтанки" проанализировала опросник "Зенита" и написала целое сочинение, отрывки из которого мы публикуем:

"Цены на билеты и абонементы зависят и от покупательской способности, и от уровня спроса, и от стоимости билетов на сопоставимые виды услуг в регионе, то есть на различные мероприятия индустрии развлечений. Однако билетную программу невозможно будет сформировать без ориентации на действующие цены, даже несмотря на то, что новый объект будет существенно отличаться в лучшую сторону от текущего стадиона по комфорту для зрителя.

Масштабы вместимости стадиона в любом случае позволяют клубу сформировать широкую линейку предложений и экспериментировать с различными пакетами билетов, чтобы каждый желающий болельщик мог бы найти подходящее ценовое предложение.

Если говорить об общем тренде билетных программ в успешных спортивных лигах, главное – это гибкость. Например, абонементы-конструкторы, в которых можно выбрать определенное количество матчей различных категорий, абонементы в ценовую зону трибун без привязки к ряду и месту, возможности для разового повышения класса билета болельщика в рамках программы лояльности".

Доедем ли?

Как мы будем добираться до нового стадиона уже в апреле – большой вопрос. Трамвай, который раскачивали юные фанаты в 80-е, на Крестовский не ходит много лет, трамвайное кольцо превратилось в памятник эпохи, последний раз живых людей там видели, когда Михаил Шац ходил с Дмитрием Медведевым по строительным раскопкам возводящегося стадиона.

Так получилось, что в 2006 году Федор Погорелов, работая в "Зените", участвовал в проведении прощального матча на стадионе имени Кирова: "Зенит" играл против "Динамо". Это был первый матч Дика Адвоката в Петербурге, сыграли 0:0, арбитром был Владимир Петтай, светлая память. На матче было 40 000 болельщиков, остров парализовало настолько, что после двух часов в пробке на выезд команды вышли из автобусов и пошли пить пиво в "Карл и Фридрих".

Нет ли опасности, что, попав раз в такую пробку, зрители уже не вернутся на новый стадион?

Антон Шантырь, СК «Юбилейный»:

"С транспортной доступностью у посетителей «Крестовского» проблем не должно возникнуть. Транспортная система Санкт-Петербурга спланирована именно с учетом того, что на Крестовском будет находиться такой большой стадион. Как я понимаю, к 2018 году все будет уже готово. Так что добираться до «Крестовского» будет не трудно".

Анастасия Шалимова, старший консультант PwC в России:

"Конечно, совсем избежать проблем с потоками зрителей и транспорта вблизи арены, особенно на первых порах, не получится. Для этого необходима слаженность работы как сотрудников стадиона, так и представителей служб правопорядка, служб обеспечения дорожного движения и городской транспортной системы. Отчасти помогут тестовые мероприятия, необходимые до официального запуска объекта, но в любом случае в первое время болельщикам стоит с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Необходимо будет учитывать, что российские болельщики не приучены прибывать на стадион заранее, и создавать все условия, чтобы те, кто все же решит избежать заторов и приехать на арену за полтора-два часа до стартового свистка, обязательно нашли бы себе на прилегающей территории или в подтрибунном помещении занятие по душе – будь то еда, покупка атрибутики или игры и конкурсы на спонсорских площадках.

Популярным шагом в решении транспортной проблемы на новых американских и европейских аренах является заключение соглашений с агрегаторами такси и выделение специальных зон заезда на стадион и парковки для партнерских автомобилей".

Генеральный директор ИТП "Урбаника" Антон Финогенов:

«С точки зрения транспортной доступности, у стадиона «Крестовский» проблем нет. Одно дело, если мы говорим о проведении футбольного матча на 70 тысяч человек, где еще будет действовать требование МВД по закрытию станции «Новокрестовская» (я слышал, что такое требование будет). Понятно, что при такой пиковой нагрузке припарковаться нормально сможет меньшая часть. Остальные вынуждены будут идти пешком как минимум от метро «Крестовский остров», как максимум — пользоваться каким-то альтернативным общественным транспортом.

А вот если мы говорим о событиях, которые будут происходить без подобной пиковой нагрузки, я вообще не вижу тут никакой проблемы, потому что есть станция прямо возле стадиона, есть в полутора километрах по парку метро другой линии, есть пешеходная связь с улицей Савушкина и возможность припарковаться там в районе «Питерлэнда», или доехать туда общественным транспортом, а потом дойти пешком. Также доступен для автомобилистов и сам Крестовский остров: несколько мостов, плюс там есть парковки на несколько тысяч машин. В целом, если сравнить с другими крупными культурно-массовыми объектами, например СКК или Ледовым дворцом, получается, что у «Крестовского» даже лучшая транспортная доступность именно по совокупности факторов».

Есть ли надежда?

Михаил Шурыгин, NCA:

"Приведу пример, почему рано или поздно «Зенит» достигнет нужного результата и на стадионе будут аншлаги. 1980 год. Мы с отцом ходили на матч «Зенит» – «Динамо» (Киев). Был аншлаг: 80 тысяч на стадионе имени Кирова. Чем же отличается наш город сейчас? Это просто вопрос настроек. Футбол любить меньше не стали. Денег у населения по сравнению с 1980 годом тоже меньше не стало. Так что все будет нормально".

Уже 11 февраля на стадионе пройдет тестирование, которое организует Городской центр размещения рекламы. Обещают 10 тысяч человек и мотошоу. Организаторы утверждают, что билеты уже кончились. Наши товарищи по футбольной команде, которые работают на стадионе, ждут этого дня в ужасе. Мы обязательно сходим на мотошоу и расскажем вам, как там, на стадионе, можно ли пронести с собой.

Федор Погорелов, Артем Кузьмин,

"Фонтанка.ру"