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Квадрат
25.01.2017 15:10
Плохие оценки: Кто и как оценивает недвижимость и при чем тут налоги
Шеф-редактор «Недвижимости и строительства Петербурга» Дмитрий Синочкин.

Плохие оценки: Кто и как оценивает недвижимость и при чем тут налоги

Как правильно установить рыночную стоимость недвижимости? К кому обращаться, на что ориентироваться и при чем тут налоги? В очередном выпуске программы "Квадрат" говорили об этом, а также о девальвации профессии оценщика, с экспертом Алексеем Шаскольским.

Ведущие программы "Квадрат" – Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:

Аудиоподкаст программы: 

 

 

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