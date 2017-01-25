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25.01.2017 15:10
Плохие оценки: Кто и как оценивает недвижимость и при чем тут налоги
Как правильно установить рыночную стоимость недвижимости? К кому обращаться, на что ориентироваться и при чем тут налоги? В очередном выпуске программы "Квадрат" говорили об этом, а также о девальвации профессии оценщика, с экспертом Алексеем Шаскольским.
Ведущие программы "Квадрат" – Дмитрий Синочкин, шеф-редактор еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга», и корреспондент «Фонтанки» Антонина Асанова:
Аудиоподкаст программы:
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