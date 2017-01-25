Плохие оценки: Кто и как оценивает недвижимость и при чем тут налоги

25.01.2017 15:10

Шеф-редактор «Недвижимости и строительства Петербурга» Дмитрий Синочкин.

Как правильно установить рыночную стоимость недвижимости? К кому обращаться, на что ориентироваться и при чем тут налоги? В очередном выпуске программы "Квадрат" говорили об этом, а также о девальвации профессии оценщика, с экспертом Алексеем Шаскольским.