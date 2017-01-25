Петербургский биатлонист Алексей Слепов выиграл бронзу чемпионата Европы

Бронзовую медаль чемпионата Европы по биатлону завоевал петербуржец Алексей Слепов сегодня, 25 января, в польском городе Душники-Здруй. Индивидуальную гонку он закончил с чистой стрельбой и отставанием в 53,6 секунды от ставшего первым Александра Логинова. Второе место досталось болгарину Красимиру Аневу (+11,4 секунды, 0 промахов).

Еще один петербургский биатлонист Дмитрий Малышко пришел на финиш шестым с одним промахом и с отставанием от лидера в 1 минуту и 48,5 секунды.

Напомним, 21 января Дмитрий Малышко стал третьим в эстафете 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.