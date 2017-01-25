Пользователи ИПО ГАРАНТ могут получить электронную подпись для судов

С 1 января 2017 года действует новый порядок электронной подачи документов в Верховный Суд РФ, суды общей юрисдикции РФ и арбитражные суды РФ.

На основании приказа Председателя ВС РФ от 29 ноября 2016 г. № 46-П, приказа Судебного департамента при ВС РФ от 27 декабря 2016 г. № 251 и приказа Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 декабря 2016 г. № 252 документы в суды должны подаваться через личный кабинет заявителя, доступ к которому возможен с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

Удостоверяющий центр ГАРАНТ оказывает услуги по выдаче квалифицированных сертификатов усиленной электронной подписи для работы в информационной системе «Мой арбитр» и на интернет-портале ГАС «Правосудие». Пользователи ИПО ГАРАНТ смогут в электронной форме подать исковые заявления, ходатайства, жалобы, представления и другие документы в суды общей юрисдикции и арбитражные суды.

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