Ритуальная избушка на законных ножках

Директор похоронной конторы, находясь под домашним арестом за неуважение к покойникам, может претендовать на кусок городской земли рядом с Ломоносовской областной больницей.

ООО «Петергоф» прогремело под Новый год на весь Петербург после того, как Следственный комитет возбудил дело о мошенничестве при оказании ритуальных услуг. Даже от скупых уголовно-процессуальных слов пресс-релиза становилось жутко: «Имели место случаи, когда соучастники угрожали потерпевшим нанесением повреждений телам их умерших родственников». И все это для того, чтобы стать похоронным монополистом в небольшом Ломоносове. Разбираясь в ситуации, «Фонтанка» узнала массу любопытных подробностей: и о применении табельного оружия, и о поджоге, и даже о гениальной метаморфозе – превратить деревянную бытовку в официальный объект недвижимости.

Из официальных материалов Следственного комитета . Директор ритуальной фирмы «Петергоф» 33-летний Александр Андреев был задержан 25 декабря по делу о мошенничестве. Потерпевшими проходят пятеро жителей Петербурга, с которых в период с января 2014-го по август прошлого года компания брала деньги за бесплатные по закону услуги санитаров морга: вскрытие, омывание, одевание тела и укладка его в гроб. Таким образом, только на пяти человеках «Петергоф» заработал 120 тысяч рублей. Родственников усопших сотрудники компании якобы склоняли к сотрудничеству известными методами из 90-х. Говорят, к примеру, обещали проблемы при выдаче тел, вспоминали о случайном попадании кипятка на тело умершего, грозили сломанным холодильником, выдачей тела без одежды или без головы.

В Ломоносовской межрайонной больнице имени Юдченко «Фонтанке» рассказали, что родственники каждый день приходили к их главврачу с жалобами, но, так как «Петергоф» не имел отношения к больнице, их посылали в полицию. Бывало, вопросы с выдачей тела решались и кардинальными способами. Однажды мужчину, который хоронил мать, встретили закрытые двери морга. Медики порекомендовали ему, как и всем до него, обратиться в правоохранительные органы. Со словами «я сам из полиции» мужчина достал табельный пистолет и пошел искать санитаров. В общем, тело матери ему выдали быстро.

Проблемы с «Петергофом» возникали не только у скорбящих родственников, но и у самой больницы. Последние семь лет стационар и чиновники Смольного не могут выселить с территории на Еленинской, 12, в Ломоносове, деревянную избушку, которую отстроила ритуальная компания. А с июля прошлого года они еще и не имеют на это права.

Вскрытие гениальной схемы узаконивания постройки, которую еще в марте КИО пытался снести как самострой, сделала новая администрация, назначенная областным комздравом прошлым летом. При разбирательстве выяснилось, что разрешение на постройку домика шесть на восемь главе «Петергофа» Андрееву дал главврач Юдченко, имя которого сейчас носит больница. Права отдавать такие распоряжения он, кстати, не имел – на тот момент у муниципальной больницы не было документов на оперативное управление землёй. Территория находится в собственности Петербурга и распоряжается ею КИО.

В том самом деревянном домике продавали гробы, венки и подписывали договоры на оказание ритуальных услуг. «Петергоф» делил небольшой рынок услуг в Ломоносове с компанией «Исток». После перехода стационара в управление областного комитета по здравоохранению последних постепенно отлучили от «пирога». И в 2013 году компания Александра Андреева, чья контора в силу месторасположения «офиса» и так имела преимущество (близкие усопших неизбежно посещают и больницу, и морг, а предложить им услуги в этот момент уместно и выгодно), стала основной фирмой такого профиля при больнице.

В марте 2016 года комитет по имущественным отношениям озадачился самостроем и отправил в Ломоносов специалистов «Центра повышения эффективности использования государственного имущества». Однако снести домик тогда не смогли. Или не захотели. Об этом история умалчивает.

А в сентябре прошлого года Андреев принес новому руководству больницы выписку из Росреестра о том, что здание имеет официальный статус объекта недвижимого имущества.

Когда юристы стационара стали разбираться, то выяснилось следующее: в марте, видимо после попытки снести постройку, бизнесмен оформил документ о пожертвовании избушки больнице, но с условием, что врачи будут ее использовать на треть, а «Петергоф» – на 2/3.

В бумаге было прописано, что в случае неиспользования здания со стороны одаренного избушка целиком возвращается к дарителю. У документов было интересное приложение – все спорные моменты стороны будут решать не по месту расположения постройки, то есть в Петродворцовом районном суде, а почему-то в Приморском. И суд благосклонно воспринял договорённость сторон, несмотря на то что споры о праве собственности имеют исключительную подсудность – рассматриваются по месту нахождения имущества, то есть в суде Ломоносова.

Уже в апреле Андреев разрывает договор и подает в суд иск с требованием признать времянку — объектом недвижимости. К заявлению была приложена экспертиза о том, что здание имеет фундамент и подключено ко всем коммуникациям — от электричества до тепла. К слову, последнее якобы поступало из котельной больницы.

«Самое абсурдное, что никакой котельной у нас нет, – уверил «Фонтанку» главврач Андрей Воробьев. – Как нет и договоров на предоставление коммунальных благ, которые, согласно экспертизе, мы им поставляем».

Зато в здании старого морга, где сейчас расположена часовня, сотрудники больницы нашли трубы и провода, через которые от основного здания и поступало электричество, тепло и питьевая вода.

«Они были проложены основательно, но совершенно незаконно. Фактически все это время стационар платил за коммунальные услуги «Петергофа», – говорит Воробьев.

Сейчас трубы обрезаны, компания «Петергоф» лишилась доступа в морг при больнице, физически бизнесменов выдворили с территории с помощью нанятого охранного предприятия, но законность постройки оспорить больница не может. При этом теперь Андреев имеет право по закону претендовать на землю под зданием.

Приморский районный суд признал времянку объектом недвижимости в рекордно короткие сроки: дело было принято к производству 31 мая, а 4 июля первое заседание стало последним – иск был удовлетворён. К сентябрю, когда новое руководство узнало об этом, сроки обжалования прошли. Тем не менее юристы больницы прошли все три инстанции (апелляционную, кассационную и надзор Верховного суда) с требованием восстановить сроки, чтобы подать апелляцию на само решение.

Специалисты решили обратиться за помощью в комитет по имущественным отношениям, и оказалось, что самое заинтересованное в обжаловании иска лицо — владелец земли, даже был не в курсе истории.

Как сообщили «Фонтанке» в КИО, к началу года юристы уже комитета подали жалобу в Приморский районный суд с требованием восстановить сроки подачи апелляции. Так что шанс у Смольного есть, так как при принятии июльского решения их должны были уведомить и даже привлечь в качестве третьего лица.

Предполагается, что рассмотрение жалобы состоится в начале февраля.

P. S. В ночь на 14 января в злополучной избушке произошел пожар. Здание выгорело изнутри, остались только каменные памятники. Органы дознания проверяют версию поджога в рамках доследственной проверки.

Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»