«Зенит» проведет на сборах в Испании пять товарищеских матчей

Пять матчей проведет футбольный клуб «Зенит» на сборах в Испании. Все встречи пройдут в Аликанте в рамках подготовки ко второму этапу чемпионата России, сообщает пресс-служба петербургской команды.

Сине-бело-голубые отправятся в Испанию 27 января. Вечером того же дня «Зенит» сыграет с «Волеренгой» (Норвегия), 28 января запланирован матч с «Легией» (Польша), 1 февраля — с «Оддом» (Норвегия), 3 февраля — со «Спартой» (Чехия) и 5 февраля — с «Оденсе» (Дания).

Напомним, первые сборы «Зенит» провел в Дубае. Там команда Мирчи Луческу провела шесть товарищеских встреч, в которых одержала три победы и еще трижды сыграла вничью. Первый официальный матч запланирован на 16 февраля. В этот день сине-бело-голубые сыграют с «Андерлехтом» в рамках 1/16 финала Кубка Европы.