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25.01.2017 14:47

Путин получил еще один процент одобрения сограждан

Рейтинг президента России в январе увеличился на один процент. Результаты опроса показали, что работу гаранта Конституции одобряет большинство граждан нашей страны. А вот у Госдумы самая низкая популярность. 

Результаты проведенного опроса представил 25 января «Левада-центр». Согласно социологическим данным, деятельность президента Владимира Путина одобряет 85% россиян (84% – в декабре 2016 г.) и всего 14% недовольны его работой на посту президента России. Отметим, что самую высокую оценку (89%), по данным  «Левады», президент РФ получил в июне 2015 года.

А вот рейтинг премьер-министра Дмитрия Медведева в январе по сравнению с декабрем 2016 г. не изменился. Согласно результатам опроса, 53 процента одобряют деятельность председателя правительства РФ и 46% не поддерживают.

Совокупную деятельность всех органов власти респонденты также оценили положительно. 53% считают, что страна находится на правильном пути, и лишь 30% думают, что мы движемся куда-то не туда.

Работу правительства страны счел положительной 51% респондентов (48% эту деятельность не одобряют). Усилия глав регионов одобрили 55% опрошенных, еще 44 процента остались недовольны губернаторами и президентами республик.

А вот Государственная дума оказалась не в почете: 54% опрошенных не одобрили работу депутатов, тогда как 45 процентов все же довольны народными избранниками.

На вопрос о том, кому из политиков россияне больше всего доверяют, 56% назвали Владимира Путина, 24% – министра обороны Сергея Шойгу, 21% – главу МИДа Сергея Лаврова. Кроме того, в список попали Дмитрий Песков, патриарх Кирилл и Рамзан Кадыров. В свою очередь, 13% опрошенных считают, что политиков, которым можно доверять, в стране нет.

Опрос был проведен с 20 по 23 января среди 1600 совершеннолетних граждан России.

Напомним, ранее жители России также оценили деятельность американских политиков, выразив недовольство Бараком Обамой и надеясь, что Дональд Трамп будет хорошим президентом.

 


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