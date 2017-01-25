Суд ЕС отверг претензии "Алмаз-Антея" и признал поставки российских "Буков" на восток Украины

Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна «Алмаз-Антей». Концерн пытался оспорить заморозку своих активов.

В своем решении суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие непризнанным республикам на востоке Украины. «Алмаз-Антей», производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование "бойцами Новороссии" оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа «Боинга», который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса «Бук», производимого концерном.

Санкции против «Алмаз-Антея» были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.

Россия отрицает свое участие в конфликте и поставку оружия в ДНР и ЛНР, которые контролируют части Донецкой и Луганской областей Украины.

17 июля 2014 года над Донецкой областью был сбит малайзийский Boeing 777, погибли все 298 человек, находившихся на борту. Международная следственная группа установила, что самолет был сбит из установки «Бук», которая незадолго до этого прибыла из России.