Познать мир на ощупь

В Петербурге открылась вторая площадка проекта «Мир на ощупь». Здесь обустроены школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. А главное – первый в Петербурге тактильный музей. Все экскурсии и мероприятия будут проводиться в сопровождении незрячих гидов в абсолютной темноте.

В Петербурге теперь две площадки проекта «Мир на ощупь». Про одну, в Приморском районе, «Фонтанка» уже не раз писала. А сегодня, 25 января, отрывается еще одна – на Большом проспекте Петроградской стороны, 84. Здесь обустроены школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. А главное – первый в Петербурге тактильный музей. Все экскурсии и мероприятия будут проводиться в сопровождении незрячих гидов в абсолютной темноте.

На открытии помимо представителей правительства города и депутатов ЗакСа (проект «Мир на ощупь» для города важный) пел и незрячий оперный певец и один из гидов проекта Олег Крикун, о котором тоже писала «Фонтанка».

Здесь, в «Мире на ощупь», вы погружаетесь на некоторое время в абсолютную темноту, и вас сопровождают люди, для которых зримого мира нет – незрячие экскурсоводы.

Если в первом пространстве «Мира на ощупь» люди погружаются на полтора часа в жизнь незрячего человека в квартире, на улице, в парке, то в пространстве на Петроградской концепция иная – более индивидуальная: в «комнате приветствия» можно узнать истории жизни незрячих гидов, в «тактильном музее» – потрогать экспонаты (картины, скульптуры) и попробовать «на кончиках пальцев» ощутить красоту Петербурга и послушать рассказ о городе, каким его ощущают незрячие люди.

Есть звуковая комната – тут можно попробовать узнать по звукам и диалогам любимые фильмы. В новом пространстве есть и кухня, где под руководством незрячего человека посетители смогут попытаться сами что-нибудь приготовить, а потом и продегустировать в кафе. В учебном классе можно попробовать лепить в темноте и попытаться освоить азы азбуки Брайля.

– Проект «Мир на ощупь» – один из немногих прибыльных социальных предпринимательских проектов в России: с открытием второй площадки оборот составит 40 миллионов рублей в год. Стоимость первой площадки проекта в Петербурге составила более 11 миллионов. Из них 3,5 выделил комитет по труду, – рассказал об экономике «Мира на ощупь» руководитель проекта Анатолий Мовшович. – Генеральным партнером выступил ЛЗМ (Ленинградский завод металлоизделий). Инвестиции во вторую площадку проекта составили 9 миллионов рублей. Из них субсидия комитета по труду – 3,9 ммиллиона. Все остальные вложения – личные средства и средства привлеченных партнеров, в числе которых международные компании TPV, Saint-Gobain, Ahlers. Акция в интернете #мирнаощупь – это только одна из мер по привлечению внимания к проблемам незрячих и их трудоустройству. Сейчас мы разрабатываем комплекс мер по трудоустройству незрячих массажистов в салоны Петербурга. Незрячих профессионалов в этой сфере немало, но пока бизнес видит риски для себя и, по большей части, не готов идти на эксперименты. Имея собственный положительный опыт в этом вопросе, нам проще работать с возражениями. Пока говорить о результатах рано, но ряд предварительных договоренностей с салонами уже достигнут. Уверен, что после трудоустройства первых незрячих людей ситуацию удастся переломить и слепые массажисты станут востребованы рынком.

В целом в проекте «Мир на ощупь», который работает на двух площадках в Петербурге и на одной в Сочи, трудоустройство инвалидов выглядит так: в «Питерлэнде» на первой площадке «Мира на ощупь» работают 25 людей с ограниченными возможностями здоровья, из них 19 – незрячие; на Большом проспекте Петроградской стороны – 16 инвалидов, из которых 10 незрячих; в Сочи – 15, среди которых 10 незрячих. Кроме того, «Мир на ощупь» в 2017 году появится в Ярославле, Москве, Ростове, Волгограде, Краснодаре. Также идеей очень заинтересовался Казахстан.

Тридцатилетний Роман Бибиков – по профессии маркетолог, занимается продвижением проектов в соцсетях, но он и экскурсовод проекта «Мир на ощупь» (не так давно он стал одним из героев флешмоба, который организовали дети незрячих гидов «Мира на ощупь»). Роман потерял зрение в 13 лет из-за врачебной ошибки. Но помнит тот яркий мир, старые фильмы-комедии, поэтому любит слушать – помнит, что на экране происходило с героями. «Путина еще помню, как выглядит, хотя сейчас в моих глазах темнота», – улыбается Роман. В школе имени Грота, куда подросток попал после потери зрения, пришлось фактически заново учиться жить.

Роман женат девять лет, у него два сына – шестилетний Максим и малыш Рома. Познакомился Роман-старший со своей женой Наташей в соцсетях. Стали переписываться, потом общаться по скайпу, через два года Наташа приехала из Киева знакомиться, потом поженились.

– Я написал в группе знакомств, что незрячий, но занимаюсь спортом, – вспоминает Роман.

– А я удивилась, стала вопросы задавать: как ты, если не видишь, работаешь на компьютере, – вспоминает Наташа.

– Не каждая женщина смогла бы так, как Наташа. Жить с инвалидом тяжело – у нас у всех проблемы с характерами: кто-то гордый, кто-то вспыльчивый, много «нарциссов» среди нас, – рассуждает Роман. – Да, еще скажу: женщина ведь любит, чтобы ей говорили, как она выглядит, как она красива, а я же не вижу Наташу, но я говорю, какая она красивая. И она мне двоих сыновей подарила.

Роман год отработал в проекте «Мир на ощупь» гидом – в «Питерлэнд» в Приморском районе добирался на общественном транспорте из Купчино. Говорит, что люди у нас отзывчивые и всегда готовы предложить помощь, хотя он сам в городе ориентируется неплохо, в школе имени Грота ведь даже предмет такой специальный был – «Ориентировка в пространстве».

Роман рассказывает, что на экскурсии в «Питерлэнд» приходят самые разные люди. Кто-то из любопытства, но есть и такие, кто хочет преодолеть страх темноты, есть и те, кто начинает испытывает проблемы со зрением и хочет подготовиться и к вероятности такого развития ситуации в собственной судьбе.

Однажды на экскурсии у Романа оказалась девушка зрячая, но на инвалидной коляске, ее и руки плохо слушались.

– Думал, как ей дать почувствовать именно тактильно мир незрячих, если она едва может руку поднять? – вспоминает Роман.

Однажды пришел человек с аппаратом Илизарова на ноге, но всю экскурсию прошел и потом очень благодарил.

– Некоторые со слезами на глазах уходят, чувствуется по их голосам, – отмечает Роман. – И говорят: "Что бы ни случилось в жизни, я понимаю, что нельзя опускать руки".

Роман будет работать экскурсоводом и на Большом проспекте Петроградской стороны – в новом пространстве «Мира на ощупь».

Отметим, что проект «Мир на ощупь» был признан «Лучшим социальным проектом 2015 года» и за полтора года реализации удостоен порядка 30 премий в сфере социального предпринимательства.

Галина Артеменко, «Фонтанка.ру»