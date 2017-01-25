Артемий Лебедев обвинил Навального в попытке уклониться от дебатов

Дизайнер Артемий Лебедев обвинил политика Алексея Навального в уклонении от дебатов. Об этом Лебедев заявил в своем блоге.

Навальный предложил перенести дебаты на более поздний срок из-за ежедневных заседаний в суде по делу «Кировлеса». При этом по выходным заседания не проводятся, а значит, оппозиционер мог бы принять участие в дебатах, отметил дизайнер.

«Но в концепции “я вселенский страдалец” Навальный не может взять и на выходных ответить за базар на честных дебатах», – заявил Лебедев.

Лебедев пообещал извиниться за свои слова, если оппозиционер согласится провести дебаты в субботу.

Алексей Навальный согласился принять участие в дебатах с Артемием Лебедевым 17 января. Дебаты Лебедев предложил провести после того, как Навальный назвал дизайнера «крупным господрядчиком».

Студия Артемия Лебедева за два года проиграла конкурсы на почти 409 млн рублей, рассказал Лебедев в своем ответе на обвинения главы ФБК. Навальный ранее заявлял, что по выигранным дизайнером контрактам не представлена документация, что может свидетельствовать о мошенничестве. Лебедев, в свою очередь, настаивает, что конкурсы были проведены честно.