Оборот розницы в Петербурге упал на полтора процента

Оборот розничной торговли в Петербурге в 2016 году упал на 1,5% в сопоставимых (очищенных от инфляции) ценах – до 1,2 трлн рублей. Об этом «Фонтанке» 25 января сообщил комитет по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы со ссылкой на предварительные данные Петростата.

По данным ведомства, только в декабре ретейлеры продали товаров на 125,9 млрд рублей, что на 3,7% меньше, чем в декабре 2015 года.

При этом темпы инфляции составили 5,2% к декабрю 2015 года, таким образом, в номинальном выражении показатель продаж вырос.

Для сравнения, в 2015 году оборот розницы в Северной столице в сопоставимых ценах упал на 12,2%, в 2014 году наблюдался рост на 0,8%.