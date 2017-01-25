Недовольный пациент сломал нос охраннику НИИ скорой помощи

Привезенный в больницу Петербурга на «скорой» мужчина устроил дебош в приемном покое.

Как сообщает пресс-служба УВО Росгвардии по Петербургу, 24 января сотрудники ведомства приехали в НИИ скорой помощи на Будапештскую улицу, 3, по вызову с тревожной кнопки. На месте выяснилось, что в стационар привезли 32-летнего пациента, который начал скандалить и оскорблять посетителей, а потом и вовсе ворвался в кабинет к врачам с выяснением отношений.

Охранник, 21-летний молодой человек, не смог успокоить буяна, и между ними завязалась драка. Пока мужчины мерились силами, врачи нажали тревожную кнопку. За то время, что группа задержания ехала на место, пациент успел сломать охраннику нос.

Сотрудники Росгвардии доставили дебошира в отдел полиции, а пострадавшего охранника госпитализировали сотрудники НИИ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.