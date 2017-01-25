ЦБ: Прибыль банков возросла почти в пять раз в 2016 году

Центральный банк России сообщил, что совокупная прибыль российских кредитных организаций в 2016 году увеличилась до 930 млрд рублей, тогда как в 2015 году она составляла 192 млрд рублей.

«На показатели деятельности российских банков в истекшем году значительное влияние оказало укрепление национальной валюты: номинально активы кредитных организаций сократились за год на 3,5%, но с устранением влияния валютной переоценки их прирост увеличился на 1,9%», — сообщает ЦБ на своем сайте.

В Центробанке также отметили устойчивый приток вкладов населения, который говорит о сохранении у людей доверия к кредитным организациям.