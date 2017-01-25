На Савушкина нашли 17 тысяч литров запрещенной «омывайки»

Полицейские Приморского района Петербурга изъяли со склада фирмы более полутора десятка тысяч литров жидкости для очистки стекол в автомобиле, которая содержит метанол. Такая продукция запрещена к продаже.

Как сообщает 25 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на одном из складов промзоны на улице Савушкина, 85, полицейские выявили факт продажи жидкости для автоокон, в составе которой есть метиловый спирт (метанол) с превышением нормы в 256 раз. Со склада изъята вся партия – 17 тысяч литров – общей стоимостью более 350 тысяч рублей. В отношении фирмы возбудили административное дело о продаже запрещенных товаров (ст. 14.2 КоАП РФ).

Напомним, согласно закону, запрещено использовать метанол при изготовлении «омывайки», но следы этого вещества при производстве все-таки остаются – порядка 0,05%, и превышением считается любое количество сверх данного значения.

Пристальное внимание к продукции с содержанием метилового спирта власти стали проявлять после того, как в декабре 2016 г. из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек.

В Петербурге в январе 2017 г. тоже зафиксировали смертельные случаи из-за употребления метанола: три человека погибли после распития стекломоя «Дед Мороз».