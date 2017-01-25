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25.01.2017 14:17

На Савушкина нашли 17 тысяч литров запрещенной «омывайки»

Полицейские Приморского района Петербурга изъяли со склада фирмы более полутора десятка тысяч литров жидкости для очистки стекол в автомобиле, которая содержит метанол. Такая продукция запрещена к продаже.
На Савушкина нашли 17 тысяч литров запрещенной «омывайки»
ГУ МВД по СПб и ЛО

Как сообщает 25 января пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на одном из складов промзоны на улице Савушкина, 85, полицейские выявили факт продажи жидкости для автоокон, в составе которой есть метиловый спирт (метанол) с превышением нормы в 256 раз. Со склада изъята вся партия – 17 тысяч литров – общей стоимостью более 350 тысяч рублей. В отношении фирмы возбудили административное дело о продаже запрещенных товаров (ст. 14.2 КоАП РФ).

На Савушкина нашли 17 тысяч литров запрещенной «омывайки»

Напомним, согласно закону, запрещено использовать метанол при изготовлении «омывайки», но следы этого вещества при производстве все-таки остаются – порядка 0,05%, и превышением считается любое количество сверх данного значения.

Пристальное внимание к продукции с содержанием метилового спирта власти стали проявлять после того, как в декабре 2016 г. из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек.

В Петербурге в январе 2017 г. тоже зафиксировали смертельные случаи из-за употребления метанола: три человека погибли после распития стекломоя «Дед Мороз».

 


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