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25.01.2017 13:35

Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»

Банк «Санкт-Петербург» выдал кредит компании «Совфрахт»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» осуществил выдачу средств ПАО «Совфрахт», головной компании группы «Совфрахт-Совмортранс», в рамках установленного кредитного лимита на сумму 500 млн рублей.

Полученные деньги компания планирует использовать для финансирования текущей деятельности.

 «Совфрахт» занимается транспортировкой грузов на территории России и за рубежом. Ее деятельность включает в себя морские, речные и железнодорожные перевозки, в том числе, крупнотоннажных и негабаритных грузов, арктическую логистику, погрузо-разгрузочные работы.

«Банк Санкт-Петербург» ценит возможность оказать финансовую поддержку одному из крупнейших отечественных транспортных предприятий. Надеемся, что компания «Совфрахт» по достоинству оценит удобство работы с нами, высокое качество оказываемых услуг  и наше продуктивное сотрудничество продолжится», – говорит член правления, старший вице-президент, директор филиала Банка «Санкт-Петербург» в Москве Татьяна Богданович.


Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

 

 


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