ЗакС попросит Володина ускорить принятие закона о защите животных

Законодательное собрание обратится к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой ускорить принятие закона «Об ответственном обращении с животными», который находится в нижней палате парламента с 2010 года. Данной инициативой предлагается установить обязательную регистрацию собак потенциально опасных пород, а также определить основные правила содержания и выгула собак.

Как утверждают депутаты, в прошлом созыве в ЗакСе уже пытались законодательно урегулировать поведение владельцев домашних животных и ввести ответственность за нарушение этих правил, однако в Госдуме сообщили, что подобная инициатива уже есть на рассмотрении с 2010 года, с тех пор документ так и не был принят.