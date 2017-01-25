Суд признал законным арест активиста за крест на бюсте Дзержинского в Краснодаре

Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу гражданского активиста Алексея Кнедляковского на решение о 15 сутках ареста за размещение на памятнике Феликсу Дзержинскому в Краснодаре деревянного креста в День ФСБ.

Об этом «Газете.Ru» сообщил адвокат Кнедляковского Александр Попков.

23 декабря 2016 года Ленинский районный суд Краснодара арестовал на 15 суток Кнедляковского, признав виновным в «мелком хулиганстве».

Сам Кнедляковский заявил, что правоохранительные органы не доказали его причастность к акции, кроме того, по его словам, осмотр зафиксировал отсутствие каких-либо воздействий на памятник.