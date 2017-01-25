В Петербурге выявили шесть женщин «с пониженной социальной ответственностью»

Полиция Петербурга обнаружила два борделя на юге города. Административные протоколы получили шесть сотрудниц этих притонов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 января, полицейские выявили на территории города еще два борделя. Один из них располагался в коттедже на Таллинском шоссе. Там трудились три девушки, одна из которых приехала сюда на заработки из Средней Азии.

Решается вопрос об уголовном деле в отношении организатора притона.

Другое секс-заведение нашли в квартире дома №43 на Софийской улице. Там приезжими из азиатских республик оказались все три работницы, причем находятся они в РФ на нелегальном положении.

В отношении всех сотрудниц двух борделей составлены административные протоколы.