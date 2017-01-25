В Петербурге выявили шесть женщин «с пониженной социальной ответственностью»
Полиция Петербурга обнаружила два борделя на юге города. Административные протоколы получили шесть сотрудниц этих притонов.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 25 января, полицейские выявили на территории города еще два борделя. Один из них располагался в коттедже на Таллинском шоссе. Там трудились три девушки, одна из которых приехала сюда на заработки из Средней Азии.
Решается вопрос об уголовном деле в отношении организатора притона.
Другое секс-заведение нашли в квартире дома №43 на Софийской улице. Там приезжими из азиатских республик оказались все три работницы, причем находятся они в РФ на нелегальном положении.
В отношении всех сотрудниц двух борделей составлены административные протоколы.
Справка:
Напомним, термин "женщины с пониженной социальной ответственностью" появился с легкой руки президента Владимира Путина. В ходе пресс-конференции 17 января глава государства посвятил полторы минуты своей речи секс-работницам. Комментируя слух, что избранный президент США Дональд Трамп якобы находится на "крючке" у российских спецслужб после того, как несколько лет назад в Москве коротал время в обществе проституток, Путин назвал информацию про "девушек с пониженной социальной ответственностью" фальшивкой. Но добавил: "Но и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире, безусловно".