На проспекте Просвещения проезжая часть залита водой

Труба с холодной водой лопнула в полдень 25 января на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Ушинского. На месте коммунальной аварии временно ограничено движение транспорта.

Как «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Водоканала, течь дала труба диаметром 300 мм. Аварийная бригада занимается локализацией разлива. На водоснабжение жителей Калининского района авария не повлияла. Однако сильно влияет на движение по магистрали: ограничен проезд транспорта по правой полосе на проспекте Просвещения в сторону улицы Ушинского.