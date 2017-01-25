В Петербург привезли 13 тонн индийской приправы с опасным сорняком

Сотрудники Россельхознадзора в Петербурге нашли в партии семян из Индии паразитов. Груз переработали и вернули хозяину.

Как сообщили в ведомстве 25 января, в партии семян кумина, который также называют зирой, нашли семена карантинного сорняка повилики. Это вредное растение поражает картошку, свеклу и другие овощи, портит сирень, акацию и прочие кустарники. Кроме того, повилика содержит алкалоиды, и наевшиеся ей животные могут отравиться. Чтобы паразит не пророс на территории России, 13 тонн зиры переработали специальным методом, избавляющим кумин от сорняка.

Как «Фонтанке» сообщили в Россельхознадзоре, после обработки груз вернется владельцу, но что он будет делать с ним дальше, в ведомстве не знают. «Дело в том, что после подобной процедуры семена находятся уже в несколько ином виде, и мы не можем сказать, пригодны ли они для цели, с которой покупались. Наши полномочия заканчиваются тем, что мы этот груз избавили от вредителя», – уточнили в пресс-службе ведомства.