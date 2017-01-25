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25.01.2017 13:06

Бегунья из Петербурга Анастасия Калина будет выступать под нейтральным флагом

Заявку на участие в турнирах под нейтральным флагом подала петербургская бегунья Анастасия Калина. В ближайшее время эту заявку рассмотрит Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ).

В беседе с корреспондентом «Фонтанки» 22-летняя спортсменка подтвердила эту информацию. Анастасия Калина — чемпионка России 2016 года в беге на 1500 метров и рекордсменка России в беге на милю.

Напомним, в связи с дисквалификацией из-за допинговых скандалов Всероссийской федерации легкой атлетики российские легкоатлеты не могут принимать участие в официальных международных соревнованиях под российским флагом. Ранее аналогичные индивидуальные заявки подали 11 отечественных спортсменов, включая чемпиона мира в беге на 110 метров Сергея Шубенкова и золотого медалиста Олимпиады-2012 Ивана Ухова.


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