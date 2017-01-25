(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
25.01.2017 13:17
Кремлевские старцы: На каких колесах въезжают в вечную жизнь
Почему не стареют мировые лидеры и какие чудеса науки доступны кремлевской медицине? Ученый-геронтолог Владимир Хавинсон завтра в Кремле получит из рук Владимира Путина орден Дружбы Народов, а сегодня объясняет в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] в чем волшебная сила пептидов.
В чем главный секрет Мелании Трамп? И почему она выглядит значительно лучше своего мужа? Используются ли в Кремле пептиды и когда они станут доступны простым смертным? Узнаем в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] у главного геронтолога Петербурга, члена-корреспондента Академии Наук, президента Европейской ассоциации геронтологии Владимира Хавинсона:
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News