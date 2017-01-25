Кремлевские старцы: На каких колесах въезжают в вечную жизнь

25.01.2017 13:17

Почему не стареют мировые лидеры и какие чудеса науки доступны кремлевской медицине? Ученый-геронтолог Владимир Хавинсон завтра в Кремле получит из рук Владимира Путина орден Дружбы Народов, а сегодня объясняет в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] в чем волшебная сила пептидов.