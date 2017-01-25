Навальный счел "удивительной наглостью" ответ ЦБ на его претензии

Оппозиционер Алексей Навальный опубликовал пост с высказываниями в адрес Банка России. Политик призвал своих сторонников бороться с лицемерием чиновников.

Согласно тексту, размещенному в блоге оппозиционера 25 января, Алексею Навальному не понравился «удивительный по своей наглости ответ ЦБ» и тот факт, что от него потребовали извинений. Также спорным глава «Фонда борьбы с коррупцией» назвал и то, что Центробанк в контексте письма, отправленного сотрудником НКО «Яндекс.Деньги» в середине января, не согласился с приписанными ему функциями регулятора. «В письме "Яндекс.Денег", которое вы выложили, говорится: «К сожалению, использование кошелька в указанных вами целях может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах». Слово «регулятор» в данном контексте не может относится к Банку России, поскольку Банк России не регулирует отношения в избирательной сфере», – объяснили свою позицию основателю ФБК сотрудники банка.

«Видимо, платёжная система «Яндекс.Деньги» подчиняется регулированию ЦИК и Эллы Памфиловой, а вовсе не Центрального банка», – предположил Навальный.

Напомним, в том же письме Навальному от Центробанка, размещенному на официальной странице организации в Facebook, оппозиционера попросили принести извинения, если он не сможет назвать конкретного сотрудника финансовой организации, который оказывал давление на сервис «Яндекс.Деньги». Просьба Центробанка не нашла понимания у Навального. По его мнению, сам факт существования письма от сервиса с информацией о блокировке кошелька, на который сторонники перечислили более пяти миллионов рублей в поддержку кандидатуры оппозиционера в президенты России, подтверждает давление на "Яндекс.Деньги".

После жалобы Навального на закрытие кошелька в НКО сообщили, что меняют правила сервиса и не будут больше предоставлять сервис для сбора средств в политических целях. Этот факт Навальный также воспринимает как давление на организацию.

«То есть вам всё запрещено. Деньги собирать мы вам не дадим. Но никакого давления не было. Вы ж не можете сказать «зампред ЦБ Васечкин утром 15 января позвонил с такого-то номера такому-то сотруднику "Яндекс.Денег" с угрозами», значит, доказательств нет. Всё чисто», – возмущен оппозиционер.