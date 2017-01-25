Песков отказался раскрыть конечных владельцев проданного пакета «Роснефти»

На встрече президента РФ Владимира Путина с новыми акционерами «Роснефти» не будет обсуждаться вопрос о владельцах организаций, которые приобрели акции российской госкомпании. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Я не думаю, что такие вопросы – технологические – будут подниматься. Это не вопрос президента. Президент встречается с зарубежными инвесторами, серьезными инвесторами, партнерами на длительную перспективу», – пояснил он.

Отвечая на вопрос, известно ли Путину, кому принадлежит сингапурская компания, которая теперь владеет 19,5% акций «Роснефти», Песков заявил, что «президент обладает всей необходимой информацией».

Пресс-секретарь Путина добавил, что на встрече с инвесторами «Роснефти» стороны будут обсуждать инвестиционный климат в России, надежность российской стороны как партнера для зарубежных инвесторов и расширение сотрудничества с ними.