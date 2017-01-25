Макаров об антисемитском высказывании Толстого: Никому не позволено оскорблять национальность

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров прокомментировал высказывание вице-спикера Государственной думы Петра Толстого о защитниках Исаакиевского собора как якобы потомках тех, кто "вышел в 1917 году из-за черты оседлости с наганами в руках" и разрушал православные храмы.

"У нас в Петербурге живет более 150 национальных групп, и в их единении – сила. Этот вопрос требует особой мудрости. Никогда никому не позволено оскорблять национальность человека. Я много лет служил в армии, там никогда не было деления по национальному признаку. Я же призываю всех крепить дружбу и сотрудничество, ведь мы живём во многонациональном государстве. Кто знает, в ком какая кровь намешана", – заявил спикер ЗакСа Макаров.

Напомним, что Петра Толстого осудили и в еврейской общине, и в депутатском корпусе Петербурга, тогда как спикер Думы Вячеслав Володин заявил, что он не увидел в словах коллеги высказывания о евреях.