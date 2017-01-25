Собянин попросил разрешения не публиковать данные о московских закупках на общем сайте

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил премьера Дмитрия Медведева разрешить регионам не публиковать данные о госзакупках на федеральном портале zakupki.gov.ru. Об этом говорится в письме, с которым ознакомились «Ведомости». Факт обращения подтвердили в мэрии.

В письме глава города отмечает, что в федеральной системе регулярно происходят технические сбои, поэтому регионам с закупками более чем на 100 миллиардов рублей в год проще будет создавать свои платформы. Как отмечает «Коммерсант», Собянин также попросил аналогичного разрешения для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Как рассказали в департаменте по конкурентной политике Москвы, в декабре 2016 года столица аттестовала собственную региональную информационную систему, которая работает уже более десяти лет. Глава департамента Геннадий Дегтев заметил, что возможность не передавать данные на федеральный портал позволит сэкономить средства.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь напомнила, что возврат к региональным системам госзакупок будет означать откат к ситуации 2011 года. Тогда, по ее словам, было сложно искать информацию на разных сайтах, а единых стандартов публикации не было.

Сейчас обращение Собянина рассматривается в правительстве, рассказали в секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова.

Закупки Москвы составляют, по словам Собянина, до 10 процентов всех госзакупок России. При этом централизованная публикация всех лотов регулярно ложится в основу журналистских расследований о вероятных нарушениях при выборе подрядчиков.

В январе специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов выяснил, что Москва потратила 7 миллиардов рублей на новогоднее оформление.

Частью иллюминации стали гирлянды в виде фужеров на Тверской улице, установленные фирмой, связанной с миллиардерами Аркадием и Борисом Ротенбергами. При этом гирлянды были закуплены по цене в пять раз выше аналогов. Депутат Госдумы Валерий Рашкин потребовал от Следственного комитета проверить эти закупки.