Законопроект о декриминализации побоев в семье приняли во втором чтении

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении проект закона о декриминализации побоев членами семьи, передает ТАСС.

За принятие данного законопроекта проголосовали 385 депутатов, против — двое, один парламентарий воздержался. Депутат Ольга Баталина, выступившая в качестве одного из разработчиков данной инициативы, предложила рассмотреть его в третьем чтении 27 января.

В соответствии с данным законом, побои в отношении близких родственников переводятся из уголовных преступлений в административные правонарушения, в случае если подобные действия были зафиксированы впервые.