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25.01.2017 12:21

Стеклянные двери могут появиться на станциях метро «Горная» и «Театральная»

Стеклянные ограждения для платформ метро, которые тестировались на станции «Приморская», надо незначительно доработать. Заниматься этим будут разработчики конструкций – ООО «НПКФ «Техком».

Как сообщили в «Петербургском метрополитене», такие двери должны появиться на станциях «Новокрестовская» и «Беговая». Сотрудники предприятия пояснили, что соответствующих СНиПов нет, а в утвержденных до 2011 года проектах не содержится рекомендаций по установке ограждений.

К этой категории, в частности, относится участок Фрунзенского радиуса от «Международной» до «Шушар», и Красносельско-Калининской линии — до станции «Казаковская». В проектах «Беговой» и «Новокрестовской», которые утверждались позже, была рекомендация заказчика по установке дверей. В отношении «Театральной» и «Беговой» вопрос пока не решен. Как рассказал источник в ГУП «Петербургский метрополитен», установка таких конструкций значительно повышает стоимость работ – «на миллионы рублей».

Прозрачные конструкции в конце перрона появились на «Приморской» в ноябре 2015 года. Эта зона была огорожена, тестирование проходило без пассажиров и закончилось неделю назад. Предполагается, что подобные двери должны предотвращать падение людей на пути.


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