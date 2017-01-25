В Петербурге 78 кг наркотиков «потянули» на 8 лет строгого режима

Выборгский районный суд Петербурга вынес обвинительный приговор Рустамжону Абдурахмонову за участие в преступном сообществе и наркоторговлю.

Как сообщает 25 января горпрокуратура, осужденный занимался преступной деятельностью в период с 2008 по 2012 год. В октябре 2008 года при его участии преступная группа готовилась сбыть 37 килограммов полусинтетического наркотика и распространила по территории России 41 килограмм того же наркотика в марте 2012 года. Запрещенное вещество было изъято из оборота сотрудниками правоохранительных органов, а Абдурахмонов оказался на скамье подсудимых.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет и двух месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.