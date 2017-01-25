В Ивангороде умерла годовалая девочка
Сообщение о том, что в квартире на улице Садовой в Ивангороде умерла годовалая девочка, проверяет кингисеппская полиция.
По предварительным данным, ребенок серьезно болел.
Подробности читайте на 47news.
Сообщение о том, что в квартире на улице Садовой в Ивангороде умерла годовалая девочка, проверяет кингисеппская полиция.
По предварительным данным, ребенок серьезно болел.
Подробности читайте на 47news.
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