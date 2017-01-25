Чиновников обяжут отчитаться об активности в соцсетях ко Дню дурака

Законодательное собрание Петербурга проголосовало за утверждение законопроекта об обязанности госслужащих отчитаться до 1 апреля об активности в соцсетях. Как говорится в тексте документа, к этой дате необходимо предоставить информацию, размещённую госслужащими в Интернете, проверить ее должны будут специальные комиссии, созданные по месту работы.

Против законопроекта выступили все оппозиционные фракции: КПРФ, СР, "Яблоко" и "Партия Роста".

В частности, депутат Максим Резник обратил внимание на антисемитское высказывание вице-спикера Государственной думы Петра Толстого. "А что будет, если мой помощник негативно прокомментирует это высказывание? Его отчёт примут?" – спросил депутат. Он также отметил, что законопроект запрещает умным думать и имеет символический срок – 1 апреля, День дурака.

"Толстой сказал, и все бросились его оправдывать, черта оседлости стала внезапно означать нечто другое. Если бы то же самое сказал Навальный, то сейчас была бы уже возбуждена 282 статья, а Киселев и Соловьев забрызгали слюной всю страну. Я не хочу, чтобы неосторожно сказанное слово стало проблемой в чьей-то судьбе", – заявил Резник.

В свою очередь Борис Вишневский подчеркнул, что соцсети – это частная жизнь людей. Кроме того, он предположил, что в будущем обязать обо всем отчитываться могут и самих депутатов, если они проголосуют за этот законопроект. В ответ единоросс Денис Четырбок сообщил, что принять законопроект, который не противоречит Конституции, ЗакС обязал федеральный законодатель. За документ проголосовали 38 депутатов.