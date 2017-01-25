Мемориальную доску Карлу Булле обещают срочно восстановить

В подъезде дома 54 по Невскому проспекту будет возвращена на место мемориальная доска в честь знаменитого фотографа Карла Булле.

Как сообщил "Фонтанке" президент Фонда истории фотографии Евгений Эльбек, выяснилось, что сотрудники Жилкомсервиса № 1 Центрального района имели предписание демонтировать табличку на фасаде дома со стороны Малой Садовой улицы, но вместо этого 25 января по ошибке снесли мемориальную доску в подъезде.

В Жилкомсервисе № 1 пообещали восстановить мемориальную доску в ближайшее время.