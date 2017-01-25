ВЦИОМ: Россияне считают, что Трамп будет хорошим президентом

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ, большинство респондентов отрицательно оценили последний президентский срок Барака Обамы и возлагают надежды на то, что новый президент США Дональд Трамп окажется хорошим руководителем.

Опрос, результаты которого были опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 25 января, предложил россиянам оценить политическую ситуацию в США. По итогам 27% оценили последний президентский срок Обамы отрицательно, и 57% – безусловно отрицательно.

А вот к новому президенту респонденты настроены оптимистично. Лишь 4% считают, что он может стать плохим или даже самым плохим американским лидером, 8% думают, что он станет самым лучшим руководителем страны, 32% – что хорошим, и 31% считает, что он будет нормальным.

Однако с предложением Трампа взаимно сократить ядерное оружие в США и России в обмен на отмену санкций 55% опрошенных не согласны, и только 31% считает такой обмен приемлемым.

Несмотря на то, что 56% респондентов только «что-то слышали» про Сноудена, большинство считает, что выдавать его не стоит. Равномерно распределилось количество тех, кто хорошо осведомлен о деятельности и жизненных трудностях обвиняемого в шпионаже американца, и тех, кто впервые о нем слышал, — по 22%. Выдать его готовы только 12% россиян.