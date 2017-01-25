В промзоне в Уманском горел склад

Сотрудники МЧС утром 25 января тушили пожар в складском помещении в Красногвардейском районе Петербурга. По данным спасателей, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, возгорание началось в восемь утра в Уманском переулке, дом 74, литера А. В 9:12 три единицы техники и 15 пожарных справились с огнем на площади 20 квадратных метров. По этому адресу находится производство винтовых свай СКВ, однако в организации информацию о пожаре не подтвердили. Другая компания, завод пластиковых окон, у которой также по этому адресу расположен склад, не в курсе утреннего происшествия. Вероятно, горевшее помещение находится в субаренде.