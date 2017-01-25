Опубликованы новые фотографии хода строительства ЖК Yolkki Village

Новые фотографии хода строительства уже опубликованы на сайте ЖК Yolkki Village.

Несмотря на ограниченное количество рабочих дней в январе, после недолгих новогодних праздников на строительном объекте интенсивно велись работы. Второй корпус первой очереди строительства жилого комплекса «Елки Вилладж» буквально на глазах обрел застекленные балконы. Практически завершены фасадные работы во всех четырех корпусах.

Сейчас на завершающем этапе находится монтаж внутренних систем отопления и электроснабжения зданий. В самом разгаре работы по устройству наружных коммуникаций. Прокладывается теплотрасса от автономной котельной к жилым помещениям.

Все корпуса закрыты по контуру – уже установлены двери в подъезды и подвальные помещения. Началась установка металлических дверей в квартиры. Впереди у застройщика ЖК: работы по монтажу системы вентиляции, внутренняя отделка помещений и благоустройство территории.

Напомним, что выдача ключей дольщикам от квартир первой очереди строительства запланирована уже на лето 2017 года.