ЦБ потребовал назвать имя сотрудника, который велел закрыть избирательный счет Навального

Банк России на своей странице в Фейсбуке ответил на обвинение со стороны оппозиционера Алексея Навального, сообщив, что не требовал заблокировать его электронный кошелек на "Яндекс.Деньгах" для сбора средств на избирательную кампанию.

"Нет, сотрудники Центрального банка ни звонками, ни каким-либо другим образом не совершали тех действий, которые описаны в ваших постах, Алексей Анатольевич. Поэтому на ваши требования мы можем ответить только другим требованием: назовите имя сотрудника ЦБ, который якобы требовал закрытия Яндекс.Кошелька, либо извинитесь за то, что написали неправду", — говорится в тексте сообщения.

В ЦБ заявляют, что подобные требования не могли быть предъявлены со стороны банка в соответствии с законодательством, и обещают публично провести полное расследование, в случае, если станет известно имя сотрудника, общавшегося на данную тему с представителями «Яндекс.Денег».