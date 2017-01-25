Гранату и патроны нашли у пассажира метро в Петербурге

Взрывотехники ОМОНа осмотрели и изъяли боеприпасы из рюкзака молодого человека в городской подземке.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и области, специалистов вызвали сотрудники метро около 8.30 на станцию «Комендантский проспект». Там во время рядового досмотра у 19-летнего пассажира в рюкзаке нашли 80 патронов и предмет, похожий на гранату Ф-1. ОМОНовцы определили, что патроны холостые, а граната, предположительно, учебная, но тем не менее все отправили на экспертизу. Проводится проверка.