Тюльпанов предложил дать депутатам право вето на передачу имущества церкви

Сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов внес на рассмотрение проект закона, который наделит законодательную власть правом вето на передачу религиозного имущества.

Как сообщают в пресс-службе сенатора, в настоящий момент в федеральном законе о передаче имущества религиозного назначения никак не определена роль законодательных органов субъектов РФ. Предлагаемые сенатором поправки призваны устранить этот пробел.

«Согласно инициативе Вадима Тюльпанова, решение о передаче имущества церкви исполнительная власть может принимать только по согласованию с законодательной, а в случае положительного решения — согласовывать с местными депутатами и план передачи имущества религиозным организациям», – рассказали в пресс-службе.

«Региональные депутаты, представляющие интересы и взгляды избирателей с самыми разными религиозными убеждениями, должны стать проводниками общественного отношения к передаче того или иного объекта в пользование верующих», – считает сенатор.

Напомним, решение о передаче собора в пользование РПЦ на 49 лет принял Смольный после того, как в декабре 2016 года к губернатору Георгию Полтавченко обратился патриарх Кирилл.

Несмотря на отсутствие в законе упоминания депутатов в вопросах передачи Церкви городского имущества, петербургские парламентарии активно обсуждали переход Исаакиевского собора в ведение РПЦ и даже подрались из-за http://www.fontanka.ru/2017/01/18/097/ предложения нескольких депутатов обратиться к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой ускорить процесс передачи собора (Смольный сообщал, что этот процесс займет два года).