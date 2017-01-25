Мемориальную доску Карлу Булле в доме на Невском демонтировали на основании предписания, которое не выдавалось

Руководство петербургского «Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы» смогло получить предписание, якобы на основании которого была демонтирована мемориальная доска в честь знаменитого петербургского фотографа в подъезде дома 54 по Невскому проспекту.

Данный документ предписывает предъявить разрешение на установку доски либо демонтировать ее с фасада дома, обращенного к Малой Садовой улице, в то время как на самом деле эта доска установлена внутри подъезда. Как сообщил "Фонтанке" представитель ЖКС № 1 Центрального района, демонтаж был произведен на основании распоряжения управляющего домом.

Однако сама управляющая домом в настоящее время находится в другом городе и утверждает, что подобных указаний не давала.