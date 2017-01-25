Мемориальную доску Карлу Булле в доме на Невском демонтировали на основании предписания, которое не выдавалось
Руководство петербургского «Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы» смогло получить предписание, якобы на основании которого была демонтирована мемориальная доска в честь знаменитого петербургского фотографа в подъезде дома 54 по Невскому проспекту.
Данный документ предписывает предъявить разрешение на установку доски либо демонтировать ее с фасада дома, обращенного к Малой Садовой улице, в то время как на самом деле эта доска установлена внутри подъезда. Как сообщил "Фонтанке" представитель ЖКС № 1 Центрального района, демонтаж был произведен на основании распоряжения управляющего домом.
Однако сама управляющая домом в настоящее время находится в другом городе и утверждает, что подобных указаний не давала.
Справка:
Карл Карлович Булла — владелец фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа». Родился в немецкой семье в прусском местечке Леобшютц, но работал почти исключительно в Петербурге. В 1875 году Карл Булла открыл своё собственное фотоателье, которое в начале XX века помещалось в здании Пассажа на Невском. С 1897 года фотографии Карла Буллы стали печататься в массовом и популярном журнале «Нива». С этого времени его имя стало известно по всей Российской империи. В 1908 году Карл Булла приобретает фотоателье на Невском, 54[10]. В данном помещении сейчас располагается действующий фотосалон, принадлежащий другим хозяевам — «Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы». Наследие Карла Буллы составляет около 230 тысяч негативов фотографий конца XIX — начала XX века.