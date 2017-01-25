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25.01.2017 10:49

Новая новость для Юры

Медицинский портал «Доктор Питер» приглашает Вас принять участие в круглом столе на тему «Аборты: есть ли решение помимо запрета»
Новая новость для Юры
Один

Медицинский портал «Доктор Питер» (doctorpiter.ru) приглашает Вас принять участие в круглом столе на тему «Аборты: есть ли решение помимо запрета».

 

Дата проведения круглого стола: 22 ноября 2016 г,  Время: 10-30 – 12:30

После круглого стола будет написана статья

 

Более подробная информация (вопросы для обсуждения и список приглашенных) находится во вложенном файле.

Ждем обратную связь.

За ранее Вам благодарны.

Круглый стол на тему «Аборты: есть ли решение помимо запрета»

Интернет-газета Фонтанка.ру и медицинский портал «Доктор Питер» приглашают Вас принять участие в мероприятии на тему «Аборты: есть ли решение помимо запрета». Эта дискуссия открывает цикл встреч – «Консилиум с «Доктором Питером».

В рамках мероприятия предлагается обсудить следующие вопросы:

·  Объективная ситуация с распространенностью абортов в России и в Петербурге. 

·  Причины, по которым женщина решается сделать аборт.

·  Попытка запретить аборты – что это: забота о здоровье женщины? Забота о демографическом положении страны? Вмешательство в личную жизнь?

·  К чему приводит строгость законов в отношении абортов в европейских странах?

·  Какое развитие событий могут прогнозировать врачи, если аборты будут запрещены?

·  Если государство запретит аборты по социальным показаниям или по решению женщины (мужчины),  то какие обязательства по отношению к семье оно должно на себя взять?

 

Дата проведения круглого стола: ​22 ноября 2016 (вторник)  Начало в 11-00

Место: Hotel Asteria (конференц-зал  «Ассамблея»),  наб. реки Фонтанки, д.71

Модератор дискуссии: главный редактор Интернет-портала «Доктор Питер» Ирина Багликова

Гарантируется:

– Интересная, продуктивная встреча и обсуждение важных вопросов

– Подготовка и публикация информационного материала без пометки "на правах рекламы" по итогам встречи, с упоминанием компаний и представителей компаний, принявших участие в мероприятии,  с выверенными комментариями каждого спикера.

– Индексация текста в Яндексе и высокий МедиаИндекс

– Анонс материала на сайте Фонтанка.ру медицинский портал «Доктор Питер»

 

На сегодня подтвердили участие:

– Айламазян Эдуард Карпович, главный акушер-гинеколог Петербурга, академик РАМН, директор Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии им Д. О. Отта Российской академии медицинских наук

– Ипполитова Марина Федоровна, главный врач Городского консультативно-диагностического Центра для детей "ЮВЕНТА"

 

Представители Патриархии,  частных клиник Санкт-Петербурга (приглашения на рассмотрении)

Будем благодарны за обратную связь.

На все вопросы ответим.

Дедлайн 11-14 ноября 2016.

 

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