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25.01.2017 10:50

ЗакС проголосовал за передачу "Красного Бора" в федеральное ведение

Законодательное собрание Петербурга проголосовало в первом чтении за обращение к премьеру Дмитрию Медведеву о передаче федеральным ведомствам полигона для хранения отходов "Красный Бор".

В обращении содержится просьба включить предприятие по хранению отходов в государственный реестр объектов накопленного экологического ущерба. По словам депутата Марии Щербаковой, предложение мотивируется необходимостью проведения комплексной программы по рекультивации территории полигона и устранению ущерба окружающей среде, нанесенного за время его работы.

Депутаты считают, что решение этих вопросов возможно лишь при наличии финансирования из федерального бюджета, поскольку ни Санкт-Петербург, ни Ленинградская область не имеют возможности выделить необходимые средства в полном объеме.

Отметим, что полигон по приему и ликвидации химических промышленных отходов «Красный Бор» функционировал более 40 лет, после чего было решено его законсервировать. В течение последних лет на "Красный бор" постоянно обращали внимание экологи: например, опасались, что временные котлованы вырыты без проекта и инженерно-геологических изысканий, что может привести к загрязнению подземных вод.


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