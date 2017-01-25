Пресс-служба смольнинского комитета не пустила "Фонтанку" на пресс-конференцию из-за непонравившейся статьи

Сотрудники центра импортозамещения и локализации Петербурга попросили корреспондента "Фонтанки" Галину Бояркову покинуть пресс-конференцию, посвященную перспективам импортозамещения. Мероприятие проходит утром 25 января.

Как пояснили в центре, это сделано по просьбе пресс-службы комитета по промышленной политике и инновациям Смольного, которой не понравилась публикация о специальных инвестиционных контрактах, опубликованная на прошлой неделе на нашем портале.

В статье, в частности, шла речь о том, что на промышленном совете, состоявшемся на прошлой неделе, представители бизнеса критически высказались о мерах поддержки, предложенных Смольным для развития импортозамещающих производств.