Ликбез для Толстого: Откуда в Петербурге евреи?

25.01.2017 10:39

Высказывание вице-спикера ГосДумы Петра Толстого вызвало широкий общественный резонанс. В эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] мы решили разобраться откуда в Петербурге взялись евреи. Разобраться в этом нам помог научный сотрудник Российского Этнографического музея, доктор наук Владимир Дмитриев.

Резкое высказывание вице-спикера ГосДумы, телеведущего Петра Толстого в адрес противников передачи Исаакиевского собора РПЦ (напомним, он назвал их "внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году") заставило нас уточнить у известного этнографа, доктора наук Владимира Дмитриева, о чем идет речь и нужна ли Петру Толстому специальная экскурсиюя по Этнографическому музею:

Аудиоподкаст эфира: