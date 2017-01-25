На Невском демонтировали мемориальную доску фотографу Карлу Булле

24 января в доме №45 по Невскому проспекту неизвестные люди, представившиеся работниками местного жилкомсервиса, демонтировали мемориальную доску, установленную в память об известном петербургском фотографе Карле Булле.

Как сообщил «Фонтанке» президент фонда «История фотографии» Валентин Эльбек, это произошло около 17 часов. По словам нашего собеседника, так как дом №54 – это историческое здание и согласование установки на нем каких-либо знаков практически невозможно, доска была размещена не на фасаде, а в парадной, в которой расположен музей петербургской фотографии. Эльбек подчеркнул, что ранее все собственники помещений в этом подъезде поддержали установку данного знака.

По словам главы фонда, ЖКС не имел отношения к содержанию данного подъезда. Общественники уже направили обращение в полицию. Параллельно они пытаются (пока безуспешно) связаться с представителями ЖКС, демонтировавшими памятный знак.