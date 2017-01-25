На Невском демонтировали мемориальную доску фотографу Карлу Булле
24 января в доме №45 по Невскому проспекту неизвестные люди, представившиеся работниками местного жилкомсервиса, демонтировали мемориальную доску, установленную в память об известном петербургском фотографе Карле Булле.
Как сообщил «Фонтанке» президент фонда «История фотографии» Валентин Эльбек, это произошло около 17 часов. По словам нашего собеседника, так как дом №54 – это историческое здание и согласование установки на нем каких-либо знаков практически невозможно, доска была размещена не на фасаде, а в парадной, в которой расположен музей петербургской фотографии. Эльбек подчеркнул, что ранее все собственники помещений в этом подъезде поддержали установку данного знака.
По словам главы фонда, ЖКС не имел отношения к содержанию данного подъезда. Общественники уже направили обращение в полицию. Параллельно они пытаются (пока безуспешно) связаться с представителями ЖКС, демонтировавшими памятный знак.
Справка:
Карл Булла (1855—1929) — владелец фотоателье в Санкт-Петербурге, вошедший в историю как «отец российского фоторепортажа». Родился в немецкой семье в Пруссии, но работал почти исключительно в Петербурге. В 1875 году Карл Булла открыл своё собственное фотоателье, которое в начале XX века помещалось в здании «Пассажа» на Невском проспекте, 54.
В 1886 году он получил в министерстве внутренних дел «разрешение на право производства всякого рода фотографических работ вне дома, как-то: на улицах, квартирах и в местах ближайших окрестностей Петербурга» которое позволило ему много лет позже в 1894 наладить типографское производство открыток в стандарте Всемирного почтового союза.
С 1897 года фотографии Карла Буллы стали печататься в массовом и популярном журнале «Нива». С этого времени его имя стало известно по всей Российской империи.
В 1908 году Карл Булла приобретает фотоателье на Невском, 54. В данном помещении сейчас располагается действующий фотосалон, принадлежащий «Фонду исторической фотографии имени Карла Буллы». Здесь работает небольшой музей и проводятся выставки. Перед зданием ателье Буллы на Малой Садовой установлен Памятник петербургскому фотографу.
Мемориальная доска знаменитому фотографу была открыта в 2015 году.