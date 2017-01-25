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25.01.2017 10:45

В Петербурге открывается первый тактильный музей

Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге в интерактивном пространстве «Мир на ощупь» состоится открытие нового проекта – единственного в городе тактильного музея.

Открытие площадки состоится с участием представителей правительства города и депутатов ЗакСа, так как проект «Мир на ощупь» для города важный – он признан «Лучшим социальным проектом 2015 года» и за полтора года реализации удостоен порядка 30 премий в сфере социального предпринимательства. Официальную часть мероприятия завершит концерт в темноте победителя шоу «Минута славы» на Первом канале, оперного певца и по совместительству гида «Мира на ощупь» Олега Крикуна.

Новая площадка «Мир на ощупь» расположена в историческом центре города – на Большом проспекте Петроградской стороны в доме 84. На площади 500 квадратных метров здесь обустроены пять зон: тактильный музей города, школьный класс, кафе, кухня и звуковая комната. Все экскурсии и мероприятия будут проводиться в сопровождении незрячих гидов в абсолютной темноте.

В школьном классе посетители смогут освоить письмо Брайлем, лепку и другие навыки. На специально оборудованной для незрячих людей кухне будут проводиться мастер-классы по приготовлению несложных блюд в темноте. В звуковой комнате посетителям предстоит воспринимать фильмы на слух.

Организаторы прогнозируют, что наибольшей популярностью будет пользоваться тактильный музей города. Аналогов ему нет не только в Санкт-Петербурге, но и в России. В экспозиции представлены две интерактивные карты города и наиболее известные достопримечательности: скульптуры, макеты музеев и дворцов.

Более подробно о новом музее читайте в материале «Фонтанки» в ближайшее время.


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