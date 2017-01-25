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ЖКХ
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25.01.2017 10:23

Прорыв трубы на Оптиков обещают локализовать ближе к ночи

Последствия прорыва на теплотрассе диаметром 800 мм в Приморском районе Петербурга будут устранены к ночи 26 января. В жилые дома, находящиеся в зоне аварии, подается тепло по резервной схеме.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «ТЭК», теплоснабжение ограничено в пяти нежилых зданиях. 22 жилых дома и два детских учреждения отапливаются по резервной схеме. По состоянию работ на 10 утра, энергетики занимаются откачкой тепловых камер. «Во время работ по устранению дефекта параметры теплоснабжения в зоне технологического нарушения могут быть понижены», – уточняют на предприятии.

Напомним, пар от горячей воды появился неподалеку от станции метро «Старая Деревня» около полуночи. Как сообщает «Водитель Петербурга», на отрезке от Торфяной дороги до Стародеревенской улицы пришлось перекрыть движение. К пяти утра машины вновь могли проехать по этому участку.

 

 


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