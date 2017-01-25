Грифоны уберегли петербурженку от наездов по понятиям

25.01.2017 10:17

[Фонтанка.Офис] рассказывает абсолютно правдивую историю волшебства, на которое способны грифоны Банковского моста. Почему крылатые существа исполняют желания? Могут ли они помочь в семейном счастье и спасти от наездов бандитов? Узнали у Светланы Барановской, которой "помогли" грифоны.