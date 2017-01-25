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25.01.2017 10:17
Грифоны уберегли петербурженку от наездов по понятиям
[Фонтанка.Офис] рассказывает абсолютно правдивую историю волшебства, на которое способны грифоны Банковского моста. Почему крылатые существа исполняют желания? Могут ли они помочь в семейном счастье и спасти от наездов бандитов? Узнали у Светланы Барановской, которой "помогли" грифоны.
Об этом говорим с героиней публикации "О чем горожане просили грифонов". В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] – петербурженка Светлана Барановская, которая в 1995 году оставила грифонам записку со своими желаниями. И все они сбылись.
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