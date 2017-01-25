После погони в машине петербуржца нашли «Калашникова», биту и шапку с прорезями

Погоня за нарушителем в Красносельском районе Петербурга преподнесла сюрприз сотрудникам полиции ночью 24 января. Нежелание молодого водителя общаться с правоохранителями объяснил найденный в салоне иномарки арсенал.

Как стало известно «Фонтанке», перед встречей с полицией 23-летний молодой человек нарушил ПДД на проспекте Ветеранов. После кратковременной погони его «Фольксваген» удалось остановить у дома №5 по улице Партизана Германа. В салоне машины нарушителя был обнаружен автомат Калашникова и два пистолета, а также патроны, деревянная бита, перцовый баллончик, шесть мобильных телефонов и черная шапка с прорезями для глаз.

Оружие, найденное в автомобиле нарушителя, после оценки экспертов было признано непригодным для стрельбы боевыми патронами. Один из пневматических пистолетов был без газового баллона, а другой без магазина. Автомат Калашникова оказался списанным оружием, переделанным под стрельбу холостыми патронами.

Проводится проверка.