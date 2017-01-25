В Сомали боевики ворвались в отель и устроили стрельбу
Группа боевиков протаранила ворота и ворвалась на территорию отеля в столице Сомали Могадишо, слышна стрельба, сообщают очевидцы. В местной полиции подтверждают информацию о ЧП.
В ворота отеля врезался, предположительно, заминированный автомобиль, после чего боевики проникли внутрь.
"Началась стрельба. Пока еще слишком рано говорить о других деталях", — сообщил журналистам прибывший на место офицер полиции.
Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. Ни одна из действующих в регионе группировок пока не заявляла об ответственности.
Отметим, что нападения в Могадишо часто совершают боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".
Источник: РИА Новости